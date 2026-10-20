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Nico Paz: “Quest’anno devo fare un passo avanti. Sto migliorando ad attaccare la porta. Il figlio di Messi con la maglia del Como? Inimmagginabile”

20/10/2026 | 17:51:28

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Nico Paz presenta la sfida contro il Manchester United in conferenza stampa.

Sul figlio di Messi, Ciro, che ha indossato la maglia del Como: “Penso sia un onore vedere il miglior giocatore della storia con la maglia del Como, fino a qualche tempo fa era inimmaginabile”.

Sulla serata di domani: “Una serata come quella di domani è un premio a quello che abbiamo fatto negli ultimi anni, meritiamo di giocare partite del genere. Abbiamo tanta voglia e siamo orgogliosi di poterla giocare. Sappiamo che dobbiamo fare una grande partita se vogliamo vincere, hanno ottimi calciatori e un gran allenatore. Magari non stanno vivendo il loro miglior momento, ma sarà una partita difficile”.

Sulla sua crescita: “Il primo anno, gli avversari non mi conoscevano tanto e avevo più spazio. Ora giocano a uomo su di me, quindi devo provare a fare cose nuove. Sono cose che devo migliorare perché ogni giorno ti conoscono meglio, se ti fermi è più difficile. Sono consapevole che posso migliorare in tanti aspetti, lavoro tutti i giorni e lo vedo con il mister e lo staff. Ho 22 anni e tante cose da fare ancora. Ho la voglia di crescere e migliorare ogni giorno”.

Foto: Instagram Nico Paz

 