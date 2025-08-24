Nico Paz: “Mi alleno sempre sui calci piazzati, sono stato molto contento del gol”

24/08/2025 | 21:00:38

Nico Paz intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del Como contro la Lazio per 2-0. Il giocatore argentino, ha segnato il bel gol su calcio di punizione. Così ha commentato: “Mi alleno sempre sui calci piazzati, in ogni seduta cerco di provare e migliorarmi. In allenamento ci scherziamo a volte, ma l’idea è sempre quella: tentare di calciare al meglio possibile. Quando il pallone è entrato non posso dire di essere rimasto sorpreso, perché mi preparo tanto per queste situazioni. Direi piuttosto che sono stato molto felice”.

Foto: Instagram Paz