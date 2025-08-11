Nico Paz: “Mercato? Ci saranno sempre tante chiacchiere. Mai parlato con Xabi Alonso”

Nico Paz si è raccontato a Sport parlando anche di calciomercato: “Ci saranno sempre tante chiacchiere, ma sono sereno e concentrato sul Como. Si apre una stagione molto importante e possiamo fare grandi cose. Non vedo l’ora di giocare la prima partita di campionato per dimostrare al mondo di cosa è capace il Como. Sono molto emozionato. Xabi Alonso? Non ci ho mai parlato, non ho avuto il piacere di incontrarlo. Come calciatore, era una leggenda del Real Madrid e un ottimo giocatore”.

Foto: Instagram Paz