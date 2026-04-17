Nico Paz: “Mai avuto contatti con l’Inter. Tornare al Real? Non dipende da me”

17/04/2026 | 11:11:28

Intervistato dai microfoni Mediaset, Nico Paz ha parlato anche del suo futuro: “Contatti con l’Inter? Non c’è mai stato niente di concreto. Ritorno al Real? Non voglio pensare a queste cose, voglio essere concentrato al 100% sul Como per rispetto loro e rispetto mio. Voglio dare il 100% in campo, quello che succede non dipende da me. Fabregas? Per me è stato la cosa più importante. È un allenatore che ha tanta fiducia in noi, nei giocatori giovani, è malato di calcio, studia e lavora tanto, parla molto con noi e mi dà la fiducia per giocare come voglio”.

foto sito como