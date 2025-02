Nico Paz: “Le gare contro il Napoli mi esaltano. Avevo segnato con il Real Madrid”

Nico Paz, stellina del Como, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Napoli.

Queste le sue parole: “Siamo molto felici di questa vittoria, siamo migliorati molto nelle ultime partite nella sicurezza nei nostri mezzi. Abbiamo vinto contro il Napoli e ora vogliamo continuare così”.

La mia famiglia? “E’ qui con me a Como, sono felice della loro presenza, non mi sono posto alcun obiettivo ad inizio stagione, penso a fare bene partita dopo partita ed a fare sempre meglio. Mio papà mi dà grande appoggio, mi dà sostegno e tutti nella mia famiglia mi consigliano, mi hanno insegnato a crescere, mi stanno vicino e mi danno una grande mano”.

Cosa è cambiato nella ripresa per voi?

“Siamo tornati in campo con consapevolezza dopo il primo tempo, il mister ci ha parlato di un altro modo di pressare. Loro hanno grande personalità, noi abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari ed abbiamo portato a casa tre punti. Sono molto felice per la prova di oggi, al Napoli ho segnato anche con il Real, mi ricordo bene quel gol, è stato il mio primo tra i professionisti. Le partite contro il Napoli mi esaltano”.

Foto: Instagram personale