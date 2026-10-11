Nico Paz: “La Roma ha messo tanti giocatori in area, è stato difficile. L’addio di Messi? Molto triste”

11/10/2026 | 15:37:32

Le parole di Nico Paz a Dazn dopo il pareggio contro la Roma: “Era difficile perché hanno messo tanti giocatori nella loro area e dovevamo forse muovere il pallone un po’ più velocemente, farlo girare di più. Abbiamo fatto tutto il possibile e dobbiamo continuare. L’addio di Messi è stato anche molto triste, però me lo sono goduto tanto. Ho fatto gol, ho disputato buone partite e adesso voglio continuare a farlo con il Como”.

foto sito como