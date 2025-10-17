Nico Paz, il predestinato Real e un cartellino “senza cifra”

Grande spettacolo, domenica alle 12,30: Como-Juventus è Nico Paz contro Kenan Yildiz, il talento di due grandi artisti varrebbe da solo il prezzo del biglietto. Abbiamo alle spalle mesi importanti, con il Real Madrid che ha lavorato in coppia con il Como per sventare qualsiasi assalto nei riguardi del fantasista, visto che intende preparare il ritorno a casa madre – magari già nella prossima estate – per una cifra già concordata, circa 10 milioni e grazie mille per la valorizzazione. C’è stato chi, in Premier League, avrebbe offerto 65-70 milioni, ma all’argomento è stata data fin troppa importanza: si era capito fin dall’inizio che il Real mai avrebbe voluto fare cassa per Nico Paz. E proprio per questo motivo il suo cartellino è come se fosse “senza cifra”: nessuna offerta convincerebbe il club spagnolo a privarsi di un enorme talento che presto brillerà all’interno del Santiago Bernabeu.

