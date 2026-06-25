Nico Paz: i 60 milioni per il Como. L’attesa Inter. E la concorrenza

25/06/2026 | 22:01:00

È andata più o meno come si poteva immaginare. Il Real non vuole più fare regali per Nico Paz, il Como si prepara a incassare una decina di milioni. E ha ancora qualche giorno di tempo per decidere se presentare un’offerta di 60 milioni, la cifra chiesta dal Real con una ventina di milioni in più (totale 80) per la recompra. Il Como ci sta pensando, oggi l’orientamento è quello di non procedere, ma è giusto avere un minimo di prudenza fino agli ultimi giorni di giugno. Con il Real il Como ha parlato anche di Palacios (2004), ma interrompendosi i collegamenti non è detto che il club lombardo proceda. La domanda è: la stessa corsia preferenziale sulla cifra (60 milioni) varrebbe anche per gli altri club interessati? Bella domanda. Di sicuro molto dipenderà dai rapporti, com’è normale che sia. Quindi è giusto considerare l’Inter, nella fase di attesa che deve prima portare alla rinuncia definitiva del Como. Ma possono emergere club in Premier, nei prossimi step tutto sarà molto più chiaro.

foto sito como