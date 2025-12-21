Nico Paz: “Futuro? Voglio fare il meglio, poi vedremo. Milan-Como? Se dobbiamo andare in Australia ci andremo”

21/12/2025 | 17:30:45

Nico Paz ha parlato a Sportitalia: “Fabregas? E’ un allenatore molto buono e il più importante della mia carriera. Mi sta facendo crescere, a me e a tutta la squadra, e sono molto felice di essere con lui. Real? Non penso a questo. Voglio fare il meglio possibile, dopo vediamo. Milan-Como? Non ne abbiamo parlato molto, se dobbiamo farlo si farà”.

Foto: Instagram Paz