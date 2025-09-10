Nico Paz eletto miglior under 23 di agosto: ecco quando verrà premiato

10/09/2025 | 18:00:35

La Lega Serie A ha annunciato sul proprio sito l’assegnazione a Nico Paz del premio di miglior under 23. Il fantasista dei Lariani verrà premiato nel pre-partita della prossima sfida del Sinigaglia tra Como e Genoa. Di seguito il comunicato: “Il premio Rising Star Of The Month di agosto è stato assegnato al calciatore del Como Nico Paz. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Como-Genoa, in programma lunedì 15 settembre 2025 alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Sinigaglia” di Como. Il vincitore del trofeo, riservato ai calciatori Under 23 (nati a partire dal 1 gennaio 2003), è stato selezionato tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 1ª alla 2ª della Serie A Enilive 2025/2026″.

I numeri di Nico Paz registrati nelle prime due giornate.

Il giocatore in maglia 10 ha messo piede in campo per 169′ nelle prime due uscite stagionali della formazione comasca. Un gol, un assist strepitoso e tanta, tantissima, qualità espressa in campo. Nico Paz ha dimostrato di essere “gioia per gli occhi”, e siamo solo all’inizio.

Foto: Instagram Paz