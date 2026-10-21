Nico Paz: “È stata una delle notti più belle della mia carriera. Abbiamo fatto una partita incredibile”

21/10/2026 | 21:19:31

Il centrocampista del Como, Nico Paz, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole al termine del match vinto contro lo United:

“È stata una delle notti più belle della mia carriera, non la dimenticherò mai. È più di quello che ho sempre sognato, abbiamo fatto una partita incredibile. È stata una notte storica per tutti i comaschi. Dobbiamo continuare così, non pensare a dove possiamo arrivare, e giocare ogni partita come se fosse l’unica. Il primo gol? Ho visto lo spazio e ho calciato. Sono felice di poter vivere notti come queste davanti alla mia famiglia”.

Foto: X Como