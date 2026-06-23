Nico Paz e l’incrocio Real-Como giovedì a Madrid. Gli scenari

23/06/2026 | 23:57:46

Giovedì 25 giugno, ore 13 e dintorni. Il Como andrà in Spagna per parlare di Nico Paz con il forte desiderio di trattenerlo nel rispetto della volontà del calciatore che ha dato la precedenza al club lombardo. Ci sono tre strade, quelle già raccontate. La prima (non semplice) che porterà il Como a dire “rivediamoci l’anno prossimo con le stesse condizioni della recompra a favore del Real”. La seconda porterebbe il Real ad acquistare il cartellino per girarlo in prestito al Como, ma Florentino Perez vuole fare cassa dopo i recenti investimenti e quelli che dovrà ancora fare. La terza strada prevedrebbe un’operazione a titolo definitivo del Como per 55-60 milioni con recompra per il Real a condizioni più alte. Il Como, per ricchezza del club, potrebbe fare questo e altro ma ci sono paletti imposti dall’Uefa e dalla prossima partecipazione Champions. Si cercherà una soluzione che possa accontentare Paz. Tutte le proiezioni legate all’inserimento di eventuali altri club (Inter compresa) per il momento sono semplici supposizione. Almeno fino a giovedì pomeriggio…

Foto: sito Como