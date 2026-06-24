Nico Paz: domani il vertice Real-Como. Tutti alla finestra (anche l’Inter)

24/06/2026 | 23:35:45

Domani verso l’ora di pranzo (13 e dintorni) ci sarà il vertice tra Real Madrid e Como per parlare di Nico Paz. È possibile che, tra le tre soluzioni che abbiamo prospettato, Florentino Perez i suoi collaboratori propongano al Como di acquistare il cartellino per 55-60 milioni garantendo una recompra ovviamente a cifre più alte. Ma è una soluzione che convince poco, perché anche una società ricca come il Como deve rispettare determinati paletti nella stagione della storica partecipazione alla Champions. Nico Paz per ora è schierato con il Como, nel senso che ha dato massima apertura per restare. Ma dipenderà da tante cose e, chiaramente, dai soldi che verranno messi sul tavolo essendo il Real alle prese con un mercato molto dispendioso per accontentare Mourinho. L’incontro di domani indirizzerà il futuro di Nico, su questo non ci sono dubbi. E sono alla finestra tutti i club, Inter compresa, che hanno sempre apprezzato il trequartista argentino.

foto sito como