Nico Paz: “Ci mancavano i gol le scorse partite. Siamo felici. Grande prova”

24/11/2025 | 20:48:14

Nico Paz, attaccante del Como, ha parlato a Sky dopo la vittoria a Torino.

Queste le sue parole: “Veniamo da un lavoro molto duro fatto in settimana. Ci mancavano i gol nelle scorse partite. Sappiamo la qualità che abbiamo, siamo molto contenti e vogliamo continuare così”.

Vittoria impreziosita dal suo ritorno al gol dopo 4 partite “Sono molto felice perché era tanto che non segnavo ma anche quando non ho segnato stavamo facendo buone partite anche se la palla non entrava”. Siete sesti, pensate all’Europa? “Noi non guardiamo l’anno prossimo, ma partita per partita. Sarebbe bello giocare in Europa ma ora non ci pensiamo”.

Foto: sito Como