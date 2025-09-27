Nico Paz: “Ce ne facciamo poco di questo pareggio. Non mi pongo obiettivi numerici”

27/09/2025 | 17:40:23

Nico Paz, centrocampista offensivo del Como, ha commentato così il pareggio contro la Cremonese ai microfoni di Dazn: “È un pareggio di cui ce ne facciamo poco, ma è importante comunque segnare anche se la mia non è stata una delle migliori partite. Tre gol e tre assist? Non mi pongo obiettivi numerici, ragiono di partita in partita. Devo ancora migliorare tanto e su tutto, sono giovane e punto a crescere”.

Foto: Instagram Paz