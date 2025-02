Nico Gonzalez: “Vittoria fondamentale. Il ruolo? Aiuto la squadra, mi metto a disposizione del mister”

Nico Gonzalez, attaccante della Juventus, ha parlato alla Domenica Sportiva dopo la vittoria sull’Inter.

Queste le sue parole: “Oggi abbiamo fatto una grande gara contro una grande squadra, però questa vittoria vale 6 punti per noi, era troppo importante vincere oggi per stare lì ma è lunga, dobbiamo continuare su questa strada e portare risultati positivi che è ciò che conta”.

Ti senti in crescita? “Si può sempre migliorare, in ogni allenamento provo a fare meglio, voglio aiutare la squadra, siamo giovani e dobbiamo stare insieme”.

A Motta piace la tua ecletticità? “Il mister sa che può contare su di me, sa che posso giocare punta, esterno, terzino e conta solo aiutare la squadra. Posso fare attaccante, esterno, lo sa il mister e per me non è un problema”.

E’ possibile fare più strada in Champions o risalire in campionato? “Dobbiamo continuare a lavorare giorno dopo giorno, non pensiamo ad arrivare secondi o primi, noi pensiamo solo alla prossima partita”.

Foto: sito Juventus