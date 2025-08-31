Nico Gonzalez, una stagione orribile alla Juventus: da domani riparte con l’Atletico Madrid

31/08/2025 | 22:08:18

Domani inizierà la nuova avventura di Nico Gonzalez con l’Atletico Madrid, il giocatore è atteso nella capitale spagnola. L’argentino dopo una stagione complicata alla Juventus avrà la grande occasione di ripartire dalla Liga, un’affare da 30-35 milioni di euro che entreranno nelle casse dei bianconeri. Nella sua prima e unica annata a Torino con la Juventus, Nico Gonzalez ha raccolto 39 presenze, mettendo a segno anche cinque reti. Ora ci sarà Simeone ad attenderlo, con il Cholo pronto a pescare ancora una volta in Serie A dopo gli acquisti di Ruggeri dall’Atalanta e Raspadori dal Napoli.

Foto: Instagram Juventus