Nico Gonzalez si presenta al City: “Questa è una opportunità unica. Con Guardiola posso migliorare le mie qualità”

Il Manchester City ha presentato Nico Gonzalez, un acquisto da 60 milioni di euro dal Porto. Il calciatore ha così parlato ai canali ufficiali del club: “È stato difficile perché ero molto felice al Porto e stavo facendo una grande stagione. La gente del club era come una famiglia per me. Ma allo stesso tempo è stato facile accettare il City, perché è un’opportunità unica e credo che sia stata la decisione migliore. Il Manchester City è stata forse la squadra migliore al mondo degli ultimi dieci anni e quando ti chiamano… non c’è altra scelta”.

“Sono davvero emozionato di giocare con i migliori al mondo, di provare a dimostrare il mio valore. Pep Guardiola è per molti il ​​miglior allenatore al mondo, forse anche nella storia, ed è fantastico poter lavorare con lui. Tutti parlano così bene di lui e penso che con lui potrò mostrare il mio potenziale e giocare il mio miglior calcio”.