Nico Gonzalez sbotta: “Quando mai ho detto di voler andare via dalla Juve? Dovrete sopportarmi”

31/08/2026 | 12:16:11

Nico Gonzalez risponde a tono su Instagram alle voci che lo volevano ancora determinato a lasciare Torino per tornare all’Atletico Madrid. “Sono stanco, quando mai ho detto di voler andare via? È uscito dalla mia bocca? – l’interrogativo che si è posto l’argentino in una storia in cui ha ripostato una notizia che parla della sua presunta volontà di tornare da Simeone -. Se non ti piaccio non è un mio problema, dovrai semplicemente sopportarmi”. Parole che allontanano l’ addio alla Juve in queste ore finali di mercato.

foto x juve