Nico Gonzalez saluta la Juventus: “Lascio questa tappa incompleta”

01/09/2025 | 22:57:51

Nico Gonzalez saluta la Juventus sui social, il comunicato: “Buongiorno a tutti, è difficile stare al passo con questa professione, visto che sono tanti i nomi (un anno fa) che seguono questo gigante del calcio come la Juventus, so dall’interno qual è la storia viva di questo sport, sento che lascio questa tappa incompleta, non vedo l’ora di farne un’altra, apprezzo essere rappresentato allo stesso modo, porto il mio rispetto a tutti che passano quotidianamente per il club così come ai nostri soci e tifosi, li abbraccio con la forza e l’orgoglio con cui indossano questa maglia!!!”

Foto: Instagram Juventus