Nico Gonzalez saluta la Fiorentina: “Nuove sfide mi attendono, ma senza dimenticare la Fiorentina”

Tramite un lungo e sentitissimo post sul proprio profilo Instagram, Nico Gonzalez saluta la Fiorentina e i tifosi viola. L’attaccante argentino ha militato nel club per tre stagioni, sfiorando per due volte consecutive la vittoria della Conference League, e ritrovandosi a giocare una finale di Coppa Italia contro l’Inter. Nico è ora pronto ad intraprendere la sua nuova avventura con la Juventus di Thiago Motta.

Il saluto: “Buongiorno, me ne vado ma non potevo farlo in silenzio, voglio dirvi che in questa città SONO STATO FELICE, felice di godere di ogni angolo di Firenze, della gratitudine delle persone, della loro gentilezza, mi avete fatto sentire uno in più. In qualsiasi professione o lavoro una persona cerca di dare il meglio per continuare a crescere e questa è la decisione che ho preso, nuove sfide mi attendono ma senza dimenticare il percorso. e così farò. In questa storia di tre anni ho dato tutto per portare l’ACF Fiorentina al massimo possibile, siamo stati molto vicini a diversi successi. Me ne vado in pace con un mix di sensazioni, la gioia di continuare ad andare avanti nella mia carriera e la tristezza di lasciarmi alle spalle questo club e la sua incredibile città. Ringrazio tutti i miei compagni, i medici, lo staff, dirigenti e tutti coloro che sono vicini allo staff. Ai tifosi voglio dire che non li dimenticherò mai e che in qualche modo ci rivedremo!!”

Foto: Instagram Fiorentina