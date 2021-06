NICO GONZALEZ, QUALITÀ ASSOLUTA

La Fiorentina è pronta a piazzare il colpo Nico Gonzalez. Le notizie trapelate ieri dall’Argentina si sono rivelate fondate, con il club Viola che ha reagito all’addio di Gattuso con una prova di carattere importante.

Ieri c’era stato il forte inserimento del Brighton, che aveva accelerato con lo Stoccarda, ma la Fiorentina ha serrato i tempi e ha di fatto chiuso l’operazione.

Nico Gonzalez è un attaccante argentino classe 1998, come detto in forza allo Stoccarda, che lo aveva prelevato nel 2018 dall’Argentinos Juniors, club al quale spetterebbe il 12% della rivendita (se superiore ai 9 milioni di euro come in questo caso).

L’Argentinos è stata la casa di Nico Gonzalez, militando nelle giovanili dal 2005 al 2016 per esordire poi nella seconda divisione Argentina nel 2016-17, nell’anno del ritorno nella massima serie. Ha chiuso la sua esperienza con i biancorossi con 44 presenze e 11 gol, per passare poi allo Stoccarda nell’estate 2018. La pria stagione segnò 4 reti in campionato, ma non evitò la retrocessione del club in seconda divisione. Stoccarda che però riuscì subito a tornare in Bundesliga. In tre stagioni ha totalizzato 72 presenze e 22 gol.

Vanta anche 7 presenze con la Nazionale dell’Argentina e 2 gol.

E’ soprannominato “Speedy”, per via anche del cognome, Gonzalez, come quello del famoso topo messicano, e per la buona velocità. E’ un attaccante mancino di grande versatilità tattica e qualità. Dotato di buona tecnica, dribbling e concretezza sotto porta, il calciatore può giocare pressoché in tutti i ruoli del reparto offensivo.

Gonzalez predilige partire dall’esterno per poi cercare di accentrarsi col piede forte, il sinistro, ma può giocare anche da seconda punta e all’occorrenza anche da centravanti. Struttura fisica non imponente ma di tutto rispetto, fa della velocità e della rapidità due armi formidabili, che gli permettono spesso di bruciare i diretti avversari. Gonzalez se la cava anche nel gioco aereo, essendo dotato di buona scelta di tempo ed elevazione di tutto rispetto.

Insomma, un elemento di buona tecnica per l’attacco della Fiorentina, che prova ad inserire elementi di spicco per rinforzare un reparto che la scorsa stagione è stato sorretto solo dalle reti di Vlahovic.

Foto: Twitter Stoccarda