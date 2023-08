La doppietta di Nico Gonzalez porta la Fiorentina ai gironi di Conference! I viola vincono 2-0 contro il Rapid

La Fiorentina vola ai gironi di Conference League! I viola ribaltano il risultato dell’andata maturato a Vienna (1-0) e calano il bis firmato Nico Gonzalez. I primi 45 minuti che hanno visto la squadra di Vincenzo Italiano fare la partita alla ricerca del gol, ma i viola – come spesso accade – mancano di concretezza negli ultimi metri. La prima occasione della gara, però, arriva per gli ospiti con il tiro di Mayulu che si stampa sulla traversa della porta difesa da Terracciano. Il brivido sveglia i viola che si riversano in avanti e conducono la gara. All’11 ci prova Biraghi, ma il suo tiro sfiora il palo. La grande occasione capita sui piedi di Nzola al 28′: Nico onzalez scarica per l’angolano che a tu per tu con Hedl spara il pallone dritto sul portiere. Al 37′ ci prova anche Kouamé con una rasoiata, ma il suo tiro si spegne di poco a lato. Al 40′, invece, è Nico a sfiorare la rete dopo la sponda di Nzola, ma il suo tiro sorvola di poco la traversa. Nella ripresa il rullino della gara non cambia. E al 59′ il dominio della Fiorentina vede finalmente i suoi frutti. A sbloccare la sfida è Nico Gonzalez, che scaraventa la palla in rete col sinistro da posizione ravvicinata dopo il quasi autogol di Auer sugli sviluppi di un cross dalla sinistra di Biraghi. La Fiorentina insiste alla ricerca del gol che gli consegnerebbe l’accesso ai gironi, ma la traversa colpita da Mandragora strozza in gola l’urlo del Franchi. Appuntamento col raddoppio solo rimandato. Nei minuti finali del match, quando i supplementari sembrano diventare sempre più una realtà, concreta, l’arbitro fischia un rigore a favore della Fiorentina per un fallo di mano in area. Dal dischetto si presenta Nico Gonzalez, che spiazza il portiere del Rapid Vienna e porta il punteggio sul 2-0. Termina così 2-0 al Franchi, la Fiorentina è ai gironi di Conference League.

Foto: Instagram Fiorentina