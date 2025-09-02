Nico Gonzalez: “Per un argentino è un sogno giocare all’Atletico. Voglio scrivere la storia”

02/09/2025 | 18:34:01

Nico Gonzalez si è presentato da nuovo giocatore dell’Atletico Madrid, le sue parole ai canali ufficiali del club: “Sono molto felice che l’operazione si sia concretizzata. Arrivo in un grande club, con un gruppo splendido, e darò tutto in campo. Sentivo il bisogno di cambiare aria e questo era il momento giusto per venire in Spagna e all’Atlético. Per un argentino è un sogno giocare qui, dove tanti connazionali hanno fatto la storia. Spero di poter scrivere la mia e portare l’Atlético più in alto possibile. Ho seguito le partite dell’Atletico e non vedevo l’ora di essere qui. Sarà un piacere giocare davanti a questa tifoseria incredibile”.

FOTO: X Atletico