Nico Gonzalez la sblocca al 3′ ed è record! È il gol più veloce in una finale di Coppa Italia

Nella finale dell’Olimpico, la Fiorentina è passata in vantaggio dopo appena 3′ grazie alla rete di Nico Gonzalez. Un gol storico per la Coppa Italia, infatti la rete dell’attaccante argentino è la rete più veloce siglata in una finale di Coppa Italia. Battuto il precedente record di Stefan Radu andò in gol al 4′ del primo tempo nella finale del 2015 sempre contro la Juventus, vinta poi ai supplementari di bianconeri.

Foto: Instagram Fiorentina