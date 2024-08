Nico Gonzalez: “Indossare la maglia della Juventus era un sogno per me e la mia famiglia. Vlahovic? Ci conosciamo”

Prime parole di Nico Gonzalez da calciatore della Juventus. L’esterno offensivo argentino ha commentato così la sua nuova avventura a tinte bianconere ai canali ufficiali della Vecchia Signora: “Sono felice, molto contento di indossare questa maglia. Era un sogno per me e per la mia famiglia. Niente, sono felice, non posso dire altro. Al giorno di oggi è un casino, devo andare di qua e di là, ma mi piace”.

Cosa hai provato quando hai capito di poter venire alla Juve? “Uno quando è giovane inizia a pensare in grande. Arrivare oggi in questa squadra per me è tutto. Non vedo l’ora di scendere in campo e giocare con la squadra”.

Ci racconti le tue principali caratteristiche? “Non lo so, il dribbling e calciare in porta. Secondo me sono troppo forte di testa, ho un buon timing. Vediamo se posso fare un paio di gol di testa”.

I tuoi obiettivi per la stagione? “Sono venuto qui per vincere, non esistono altre parole: vincere o vincere. Farò il possibile per vincere ogni gara”.

Hai parlato con Vlahovic? “Lo conosco e lui mi conosce, però non abbiamo parlato in questi giorni, non voleva mettere in difficoltà nessuno. Bisognava aspettare il momento giusto per capire quello che sarebbe accaduto. Non vedo l’ora di vederlo nello spogliatoio”.

Un saluto per i tifosi… “Farò tutto il possibile per vincere ogni partita, darò sempre il 100%. Fino alla fine, un abbraccio grande”.

