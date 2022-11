Nico Gonzalez: “Ero a un passo dal sogno Mondiale, ed è crollato tutto. Ma non mi arrenderò”

Nico Gonzalez ha dovuto abbandonare il sogno Mondiale a causa di una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Direttamente dal suo profilo Instagram, l’esterno della Fiorentina ha voluto commentare il brutto infortunio che lo ha portato all’esclusione dai 26 del ct Scaloni: “Ieri è stata una giornata molto triste e molto difficile da accettare nella mia testa, perché sarò escluso dai Mondiali a causa di un infortunio. È un sogno che uno ha fin da bambino ed essendo ad un passo dal realizzarlo mi è crollato tutto, ma continuerò a seguire questo sogno e non smetterò di cercare di realizzarlo. Il calcio dà molte opportunità e devo lasciar perdere. È molto difficile da accettare, ma non mi arrenderò mai! Auguro il meglio a questo gruppo, a questa famiglia, sono certo che daranno tutto in campo per rendere felici gli argentini e per ottenere ciò che vogliamo tanto. Questo gruppo merita il meglio e da oggi ci sarà un argentino in più a tifarli. Grazie a tutti quelli che hanno speso un minuto della loro vita per farmi forza in questo momento difficile. Forza Argentina!”.

Foto: Instagram Nico Gonzalez