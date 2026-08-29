Nico Gonzalez e Koopmeiners entrano e segnano: la Juventus batte il Parma

29/08/2026 | 22:45:24

Dopo un primo tempo non positivo, la Juventus di Spalletti la vince con i cambi. Nico Gonzalez entra dalla panchina e in pochi minuti trova la conclusione del vantaggio. L’argentino prima coglie il palo con una botta potente dalla distanza, poi sulla respinta si avventa e trovando anche una conclusione fa gol per l’1-0 dei bianconeri. Nel finale di gara Cambiaso lascia il posto a Koopmeiners per un problema fisico e l’olandese appena entrato in campo trova il gol del 2-0. Finisce così allo Stadium, Spalletti a punteggio pieno con Amorim.

foto x juve