Nico Gonzalez e Duncan aprono, Rafia e Krstovic la riprendono: parità tra Fiorentina e Lecce (2-2)

Termina in parità al Franchi tra Fiorentina e Lecce: 2-2, aprono Nico Gonzalez e Duncan, rimontano Rafia e Krstovic nella ripresa. Neanche completati tre giri di lancetta che la Fiorentina passa, con il colpo di testa deviato di Gonzalez che beffa Falcone per l’1-0. Primo quarto d’ora dei padroni di casa, il primo cenno di pericolo offensivo del Lecce viene dato da Banda, ma calcia sull’esterno della rete. Al 25’ la Fiorentina raddoppia: bella azione sul lato destro con Beltran, Arthur e quindi Duncan a chiudere di testa per il 2-0. I giallorossi non solo non reagiscono, ma rischiano anche la terza rete, se Duncan non fosse stato fermato dal palo. Salentini sotto di due gol allo scoccare dell’intervallo. Nella ripresa partono forte gli uomini di D’Aversa e al 49’ arriva il gol che riapre la partita con Rafia. La partita cambia volto sulla lunga distanza: la Fiorentina non crea chissà quali minacce a Falcone, non riuscendo a chiudere i conti. Il Lecce trova quindi il pareggio a un quarto d’ora dal novantesimo con l’ultimo acquisto Krstovic che, subentrato da due minuti, sfugge alla difesa di casa e insacca di testa un pareggio insperato fino a una mezz’oretta prima. All’80° Ferrieri Caputi chiama un rigore per fallo di mano di Kaba su tiro di Mandragora, ma tutto invalidato per l’iniziale fuorigioco di Nzola. Termina così 1-1 all’Artemio Franchi.

Foto: Instagram Lecce