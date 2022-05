Nico Gonzalez e Bonaventura colpiscono la Roma: all’intervallo è 2-0 per la Fiorentina

La Fiorentina chiude il primo tempo in vantaggio per 2-0 contro la Roma. Decisive, al momento, le reti messe a referto da Nico Gonzalez (su rigore, fallo di Karsdorp) e Bonaventura, rispettivamente al 5′ e all’11. Lo stesso ex centrocampista del Milan si è visto poi annullare il gol del possibile 3-0. Male i giallorossi, parsi stanchi ed eccessivamente contratti, con effetti negativi e farraginosi sulla manovra.

Foto: Twitter Fiorentina