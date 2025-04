Nico Gonzalez: “Dispiace per Ylidiz. A Bologna scontro diretto difficile”

Nico Gonzalez ha parlato a Sky dopo la vittoria della Juventus sul Monza: “Mi dispiace per Kenan Yildiz perché è un bravo ragazzo, secondo me non voleva farlo. Lui è una brava persona, poi nel secondo tempo abbiamo dimostrato di essere un gruppo, che siamo tutti insieme ed è per quello che abbiamo vinto”.

Bologna sarà una tappa fondamentale: “Sarà una partita molto difficile e complicata, conosco Vincenzo Italiano, so come gioca. Penso che sarà una bella gara, speriamo di fare bene e vedremo cosa succederà”.