Nico Gonzalez: “A Firenze mi sento a casa. La vittoria contro il Milan è stata incredibile”

Nico Gonzalez ha parlato al sito ufficiale della Fiorentina: “Sto molto bene, sono molto contento di ciò che dimostra il gruppo giorno per giorno. Sono contento anche di essere qua. La vittoria contro il Milan è stata incredibile: la squadra è in fiducia grazie al lavoro di tutto lo staff e credo che siamo stati superiori in tutto. Qua mi sento a casa. I tifosi? Voglio ringraziarli perché mi dimostrano sempre grande amore. Ma non posso rilassarmi, devo continuare a lavorare per dare gioia alle persone e magari partecipare ad una coppa il prossimo anno. È ciò che vogliamo tutti”.

FOTO: Instagram Nico Gonzalez