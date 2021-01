NICO ELVEDI, IL CENTRALE SVIZZERO CHE FA SOGNARE IL GLADBACH

Nico Elvedi nasce a Zurigo il 30 settembre 1996, difensore attualmente in forza al Borussia Moenchengladbach.

Gioca da centrale e si può adattare come terzino o mediano, cresce nel settore giovanile della squadra della sua città, passa in fretta alla squadra B e poi fa il suo esordio con i “grandi” il 15 maggio 2014, nel successo esterno per 0-1 con il Losanna.

Nel giugno del 2015 viene acquistato dal Borussia Moenchengladbach, il club tedesco sborsa 4 mln di euro e Nico firma un quadriennale. Anche in Germania gli inizi avvengono nella squadra B, ma si impone presto in prima squadra e guadagna un posto da titolare. Nel gennaio 2018 prolunga fino al 2021 con il Gladbach, finora il suo percorso registra 144 presenze e 5 reti.

Ieri ha segnato una doppietta nel trionfo dei suoi contro il Borussia Dortmund, 4-2 il risultato finale per il team di Marco Rose. Elvedi ha portato i suoi in vantaggio dopo 11′ e ha risposto presente alla doppietta di Haaland, rimettendo la gara in equilibrio. Ci hanno pensato Bensebaini e Thuram a regalare i tre punti ai bianconeri.

L’elvetico si è trovato al posto giusto nel momento giusto su due calci piazzati a favore dei suoi. Con la maglia della Svizzera ha fatto parte di tutte le rappresentative giovanili dall’Under 17 in poi, trovando la convocazione a Euro 2016 e ai Mondiali 2018 con la Nazionale maggiore, per le sue caratteristiche in patria è stato paragonato a Fabian Schär.

Il Gladbach sta facendo una stagione eccellente, è quarto in Bundesliga e si giocherà a viso aperto gli ottavi di Champions League contro il Manchester City: Elvedi è un jolly per l’undici allenato da Rose, un ottimo difensore che si è rivelato abilissimo anche in zona gol, il suo talento è un’arma che può far sognare a lungo i tifosi del Borussia.

