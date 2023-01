Nico, Barone e il futuro: la nostra ricostruzione di mercoledì scorso

Nico Gonzalez può essere sempre al centro del mercato, ma per passare dalla teoria alla pratica ci vogliono i fatti. Altrimenti si resta in piena teoria, anche quando si vuole fare sensazionalismo. A maggior ragione quando si dice che la Fiorentina ha accettato un’offerta, piombando poi in un silenzio assordante che è andato avanti per giorni e giorni. Noi restiamo alla parole di Joe Barone di ieri sera: “Gonzalez non si muove, punto e basta”. E nel discorso è stato coinvolto anche Amrabat, al centro di diverse attenzioni dopo l’eccellente Mondiale disputato con il Marocco. Tornando a Nico, vi riproponiamo la nostra ricostruzione di mercoledì, malgrado le voci che parlavano di cessione imminente. Anzi, qualcosa in più…

Foto: Instagram Fiorentina