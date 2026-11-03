Nicky Butt attacca Lisandro Martínez: “È un bluff, dovrebbe essere ceduto”

03/11/2026 | 10:15:34

Nicky Butt non risparmia le critiche a Lisandro Martínez. L’ex centrocampista del Manchester United ha rivolto parole durissime nei confronti del difensore argentino dopo l’espulsione rimediata nella sfida contro il Chelsea, persa dai Red Devils per 2-0. Nel corso del podcast Football Uncensored, Butt ha messo in discussione il rendimento del centrale, arrivando a suggerire che il club dovrebbe prendere in considerazione la sua cessione. “Quel ragazzo è un bluff, punto e basta. Il Macellaio, questo è il suo soprannome. È un bluff”, ha dichiarato Butt, tornando anche sul precedente confronto a distanza con Martínez e Paul Scholes. L’argentino aveva infatti invitato i due ex calciatori a presentarsi a casa sua dopo alcune critiche ricevute per la sua statura e le sue caratteristiche fisiche. L’ex centrocampista ha poi contestato le recenti dichiarazioni del difensore sulla dirigenza e sulle strategie di mercato del Manchester United: “Ha avuto persino il coraggio di rilasciare un’intervista per criticare i dirigenti e le scelte di mercato, quando lui stesso non sta giocando bene. Se il club decidesse di acquistare nuovi giocatori, dovrebbe stare attento: sarebbe uno dei primi a essere sostituito. Le sue prestazioni sono state davvero insufficienti”. Nel mirino di Butt è finito soprattutto l’episodio che ha portato all’espulsione contro il Chelsea, dopo il colpo al volto di Wesley Fofana in area di rigore: “Ha buttato via tutto con quel gomito. Il motivo è che non è abbastanza forte per difendere come dovrebbe. Così ha pensato di prendere una scorciatoia, barare, mettere il gomito in faccia a un avversario ed essere espulso, lasciando soli gli altri dieci compagni”. Non è mancato un riferimento anche al rapporto con i compagni di squadra e alle critiche rivolte alla società: “Se fosse successo ai miei tempi, gli avrebbero completamente fatto la testa a pezzi. Tutti gli avrebbero chiesto: chi ti credi di essere per parlare così dei tuoi compagni, considerando il rendimento che stai offrendo? Anche se fossi stato il miglior giocatore d’Europa, non avresti il diritto di parlare dei tuoi compagni in quel modo”. Infine, Butt ha parlato del rapporto ormai complicato tra Martínez e una parte della tifoseria: “È passato dall’essere un giocatore amato dai tifosi a qualcuno che i sostenitori detestano e che vogliono fuori dal loro club. Si è rovinato da solo”. L’ex Manchester United ha anche criticato il comportamento dell’argentino durante i festeggiamenti per il Mondiale 2026, soffermandosi sulla bandiera relativa alle isole Falkland esibita dai giocatori dell’Argentina.

Foto: instagram Lisandro Martínez