Niccolini: “Vittoria per mister Italiano. Odgaard ha caratteristiche uniche”

23/10/2025 | 21:19:49

Daniel Niccolini, vice allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della gara vinta contro lo Steaua Bucarest.

Queste le sue parole: “Penso che l’approccio alla partita sia stato giusto. Trenta minuti di alto livello, poi ci sta soffrire un pò. Abbiamo avuto tante occasioni per andare sul tre a zero, così come sul due a uno. Abbiamo saputo soffrire, gli ultimi venti minuti siamo stati in controllo. Ci tenevamo a dedicare a Vincenzo Italiano questa partita, vive di calcio. Siamo contenti di avergli dedicato questa vittoria”.

Odgaard tanto determinante per questa squadra? “Abbiamo tanti doppioni, anche tre nello stesso ruolo. Jens ha caratteristiche uniche in questa squadra. Fa anche gol”.

Quali sono le qualità umane di Dallinga? “Sempre positivo, ha caratteristiche importanti. Si allena molto bene e oggi ha fatto bene”.

Quando Orsolini non ha passato la palla quanto si è arrabbiato? “In certe situazioni potevamo essere più altruisti, per oggi gliela possiamo perdonare”.

Foto: sito Bologna