Niccolini (vice Italiano): “Vincenzo sta meglio, vedremo come si evolverà la situazione. A Bucarest serve una gara importante”

22/10/2025 | 20:54:24

Niccolini, vice di Vincenzo Italiano, fermato da una polmonite, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro l’FCSB: “Sicuramente è una partita importante per noi. Dobbiamo cercare di fare risultati in tutte le gare, ci siamo preparati bene nonostante l’emergenza del mister. I ragazzi sono straordinari e si sono calati perfettamente nella situazione. Portiamo rispetto alla Steaua ma vogliamo cercare di fare una partita importante. Vincenzo sta un pochino meglio, sta reagendo agli antibiotici. Vediamo come andrà a evolversi giorno per giorno. Porto tanta emozione, è chiaro che anche in una situazione del genere ho piacere di mettermi in mostra. Ringrazio questo gruppo e lo staff per il lavoro che facciamo sempre. Ho parlato con lui come è andato l’allenamento, lavoriamo insieme da anni e c’è una totale condivisione di tutti gli aspetti di campo”.

FOTO: X Bologna