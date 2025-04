Niccolini (vice Italiano): “Partita straordinaria, abbiamo battuto una delle squadre più forti del mondo”

Il vice allenatore del Bologna, Daniel Niccolini, ha parlato in conferenza stampa per commentare la vittoria sull’Inter.

Queste le sue parole: “Finale fantastico. Abbiamo giocato contro una delle squadre più forti del mondo. Siamo contenti perché questa è una vittoria importante che ci da forza anche per le prossime partite”.

Oggi il Bologna ha un dinamismo da Champions League. Quale può essere il futuro di questa squadra?

“Noi chiediamo tanto sacrificio in primis agli attaccanti. E’ un modo di giocare che sta pagando. I ragazzi ci credono e ci seguono: i risultati si vedono”.

Cosa vi ha detto Italiano una volta tornati in spogliatoio?

“Era più arrabbiato per l’espulsione, la sua prima in carriera, che per la partita. Ad ogni modo siamo contenti per l’ottima prestazione. Abbiamo fatto una grande partita”

Quando si rivedrà El Azzouzi?

“Oussama è un giocatore importante che sta rientrando da un infortunio. In questo momento ci sono giocatori in grande condizione, ma troverà sicuramente spazio anche lui”.

Che rapporto avete con Orsolini? Come si gestisce un giocatore come lui?

“La forza di questa squadra è il gruppo: qui sono tutti amici, tutti pronti a fare una corsa in più per il compagno e tutti gestiscono anche l’idea di non partire titolare con il sorriso. Orsolini, come Cambiaghi, sono giocatori che quando entrano lo fanno per aiutare sempre la squadra. Tutti i giocatori qui si allenano al mssimo, non c’è mai stata polemica… Orsolini è un giocatore molto intelligente, che ti può risolvere le prestazioni sempre”.

Dallinga? Castro? “Thjis ha fatto un’ottima partita e va ricordato anche contro chi giocata. Personalmente mi è piaciuto molto. Castro invece non è ancora al 100% per questa botta al piede. Dobbiamo gestirlo”.

Nel giro di 10 giorni avete affrontato Inter e Napoli. Oggi su chi scommetterebbe per lo scudetto?

“Non me la sento di scommettere, ma credo che siano entrambe due squadre fortissime e che si contenderanno lo scudetto fino all’ultima giornata”.

Foto: sito Bologna