Niccolini (vice Italiano): “La seconda ammonizione di Holm non c’era. Abbiamo dominato fino al gol annullato”

26/10/2025 | 20:57:32

Daniel Niccolini, vice di Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa dopo Fiorentina-Bologna: “Penso che si possa parlare di una partita dai due volti stasera: fino al 3-0 che ci è stato annullato ad Orsolini eravamo in completo controllo, poi l’inerzia è passata dalla parte della Fiorentina, ma gli episodi l’hanno portata dalla loro parte. Lo hanno visto tutti. È un peccato perché venire a Firenze ed essere in vantaggio di due gol e vedersi raggiungere dispiace. Abbiamo cambiato 4-5 giocatori preparando la partita con un video e mezzo allenamento: fino al 70esimo i ragazzi hanno fatto una grandissima partita. Penso che i ragazzi abbiano fatto una grandissima partita. Abbiamo cercato di difenderci con le unghie e con i denti anche in dieci, ma è chiaro che è difficile reggere l’urto di giocatori con una struttura come quelli della Fiorentina: Kean, Dzeko, Piccoli, Pablo Marì che era in avanti. Ripartiremo dai primi 70′: fin quando siamo stati 11vs11 la partita era in gestione, poi siamo stati costretti ad abbassarci. È brutto attaccarsi a Var e arbitri, ma penso che la seconda ammonizione di Holm non ci fosse. Italiano non l’ho ancora sentito, martedì o mercoledì potrebbe uscire dall’ospedale e tornare da noi. Rowe? Non è sempre facile entrare nella testa dei giocatori. In quel momento si è sentito di fare quella scena, domani ne parleremo sicuramente”.

foto x bologna