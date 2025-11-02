Niccolini: “Non era facile rimontare oggi. I nuovi acquisti si stanno inserendo bene”

02/11/2025 | 20:59:59

Il vice di Italiano, Daniel Niccolini ha parlato a Sky Sport dopo il successo del Bologna a Parma: “Andare sotto così dopo venti secondi non è facile per siamo stati bravi, non ci siamo mai disuniti avendo anche delle buone occasioni. Abbiamo vinto su un campo difficile, giocando una grandissima partita. Questo è un gruppo che lavora sempre forte e ha dato massima disponibilità fin dal primo giorno già dall’anno scorso. I nuovi si stanno integrando al meglio e sul campo si vede, pur cambiando 5-6 giocatori i risultati arrivano lo stesso. Quando ha iniziato a piovere forte la palla non andava più e questo stava favorendo il Parma che aveva l’uomo in meno, poi il gol di Miranda ci ha sbloccati”.

foto sito bologna