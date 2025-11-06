Niccolini: “Grande prova di carattere in 10. Rosso a Lykogiannis? In Italia avrebbero rivisto l’episodio”

06/11/2025 | 23:40:06

Daniel Niccolini che, ai microfoni di Sky, ha commentato il match concluso 0-0 contro il Brann.

Queste le sue parole: “Resta una grande reazione di squadra, siamo stati compatti e siamo ripartiti. Il Brann non ha avuto troppe occasioni, peccato per l’occasione di Ferguson e Odgaard: i ragazzi hanno fatto un grande sforzo e una buona partita”.

Cosa vi siete detti all’intervallo? “Dopo l’espulsione abbiamo giocato con il 4-2-3, rimanendo aggressivi. Nell’intervallo ci siamo detti di continuare così, cercando la giocata di qualità o di un singolo per sbloccare la partita”.

Espulsione giusta? “Dal campo, sembrava prima una giocata e poi con impeto prende il giocatore. Secondo me in Italia viene rivisto e annullato il rosso”.

Può essere orgoglioso del lavoro svolto. “I ragazzi hanno continuato a lottare e a giocare con qualità, abbiamo battuti calci d’angolo in mezzo. Loro sono ripartiti in alcuni momenti e ci può stare, vista l’inferiorità numerica. Non ricordo però parate importanti di Skorupski”.

