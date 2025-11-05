Niccolini: “Domani Italiano tornerà in panchina se il meteo lo consentirà. Freuler? Abbiamo dei giusti ricambi”

05/11/2025 | 15:30:09

Niccolini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Brann: “Domani, meteo permettendo, Italiano tornerà in panchina. Io tornerò nel mio abituale compito, ma sono contento dei risultati che abbiamo ottenuto in questo mini periodo in cui sono stato in panchina. Li abbiamo studiati. Guardando i dati è una squadra fisica e ben organizzata. Noi siamo in un momento positivo sia a livello di risultati sia mentale e in casa nostra cercheremo di ottenere il massimo. Freuler? Ci dispiace molto che abbia avuto questo infortunio, ma ci sono ragazzi che si stanno allenando bene e puntiamo molto sui nostri centrocampisti per far sentire il meno possibile la sua assenza”.

