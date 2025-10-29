Niccolini: “Ci è mancata rapidità e la giocata dei singoli. Italiano? Credo che venerdì tornerà”. Su Immobile…

29/10/2025 | 23:24:57

Il vice allenatore del Bologna, Daniel Niccolini, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara pareggiata contro il Torino.

Queste le sue parole: “Quanto ha inciso il post Firenze nella gara di oggi? “Giocando ogni tre giorni non sempre possiamo essere lucidi e fare prestazioni di altissimo livello. Abbiamo incontrato una squadra fisica contro la quale non era facile trovare spazi. Forse ci è mancata la giocata del singolo o un calcio pizzato che spesso può aiutare contro squadre che si chiudono così tanto. Forse è mancata anche velocità e qualità nei passaggi”.

A che punto è l’inserimento di Bernardeschi? “Penso che Fede abbia fatto una buona partita. Si è sacrificato molto in fase difensiva ed ha avuto qualche chance da fuori. Penso che abbia giocato bene”. Come giudica la prestazione dei due attaccanti Dallinga-Castro? “La staffetta non era programmata. Oggi per loro non era facile contro una difesa a 5. Si sono sacrificati trovando pochi spazi. Oggi non era facile per loro”.

Come giudica la prestazione di Dominguez? “È entrato con impegno, ma subentrare a gara in corso non è mai facile, specie quando si è triplicati così”.

Vi sentite una grande squadra? “Ci sentiamo un grande gruppo. Poi tra partita e partita si possono perdere lucidità e condizione fisica, oggi secondo me siamo stati un po’ lenti e ci è mancato il guizzo del campione. Abbiamo fatto più del 70% di possesso palla ma ci teniamo questo punto”.

Quanto manca ad Immobile per tornare? “A breve sarà pronto. Penso o settimana prossima o dopo la sosta, non so i tempi precisi”.

Come sta Vincenzo Italiano? “Sta molto meglio, oggi è riuscito a venire prima al centro sportivo e poi allo stadio. Ha visto la partita dallo spogliatoio e l’ha vissuta come fa di solito in campo. Vedremo se venerdì tornerà ad allenare”.

Ha deciso Freuler o voi di non giocare? “Remo fa quasi sempre 900 minuti e veniva da un trittico di gare giocate per intero e oggi abbiamo deciso di farlo rifiatare”.

Come ha reagito Italiano al pareggio di Firenze? “Non era contentissimo perché avevamo la partita in mano”.

Foto: sito Bologna