Nicchi: “Polemiche su Lazio-Atalanta e Juventus-Bologna? Decisioni sacrosante”

“De Ligt? Il giocatore tocca prima il pallone con il piede che col braccio, quello non è mai rigore”. Ha spiegato così, il Presidente dell’AIA, Marcello Nicchi, uno degli episodi più controversi del weekend appena trascorso, accaduto nella sfida fra Juventus e Bologna. “È impensabile che si applichino le regole in relazione al colore della maglia. Chi pensa questo è bene che non vada più allo stadio. Se la palla sbatte nel braccio di un giocatore, anche scomposto, ma viene fatta prima una giocata, allora non è corretto sanzionare”.

Ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport in onda su Radio Uno Rai, il numero uno degli arbitri italiani ha parlato anche di Lazio-Atalanta: “Le polemiche non hanno senso. I rigori sono stai sacrosanti, non si può sindacare sulla forza o meno di un pistone che c’è”.

Sul VAR in B: “Noi saremmo pronti, la Lega evidentemente no”.

Foto: figc.it