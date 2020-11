Nicchi: “Il nuovo metodo di comunicazione coi club sta portando grandi benefici”

Il presidente dell’AIA Marcello Nicchi ha parlato del VAR al Gr Parlamento:

“Gli arbitri stanno svolgendo un grande lavoro per il calcio facendosi trovare pronti anche in situazioni molto delicate e pericolose come quelle sanitarie di oggi. Inoltre ci siamo portati avanti e ci siamo organizzati per dare comunicazione di tutto quello che succede la domenica, creando un ruolo che è stato affidato a Gianluca Rocchi per andare a spiegare, non più ipoteticamente o in casi di emergenza ma a domicilio delle squadre, l’applicazione della VAR, quello che può determinare incomprensioni ed errori. E’ un nuovo metodo di comunicazione che sta già portando grandi benefici”.

Foto: Repubblica