Niang va all’ippodromo (a porte chiuse) per seguire un suo cavallo: multato di 1500 euro

Mbaye Niang, ex attaccante di Milan e Torino, attualmente in forza al Rennes, è stato multato di 1500 euro. Il motivo? Il francese è stato sorpreso all’interno di un ippodromo di Marsiglia, nonostante le porte chiuse per i provvedimenti legati all’emergenza Coronavirus, per seguire la gara di un suo cavallo. Un comportamento che è costato un provvedimento pecuniario sia per Niang che per le altre quattro persone che erano con lui, tutte multate. L’ex Milan ha raccontato di ave trovato il cancello aperto e di essere così entrato senza ostacoli o controlli recandosi presso il ristorante panoramico (in disuso) sulla pista. Una ricostruzione dei fatti considerata “fantasiosa” dai commissari che hanno punito Niang.

Foto: sofoot