Niang su Camavinga: “Real? Non deve avere fretta, le scelte sbagliate poi le paghi”

M’Baye Niang, attaccante ex Milan del Rennes, ha parlato del futuro del compagno Edouard Camavinga, cercato dal Real Madrid nel corso di una diretta Instagram con il giornalista Smail Bouabdellah di BeIn Sports: “Sembra un ragazzo con la testa sulle spalle, gli dico solo di fare le scelte giuste. Ne ho parlato con lui più volte: è meglio scegliere bene che andare troppo di fretta. Ci sono volte in cui dici a te stesso: ‘Come posso rifiutare chiamate di persone come Zidane o Mourinho?’, ma è proprio lì che devi chiederti a cosa ti potranno portare. L’allenatore del Rennes ti ha dato qualcosa, ti ha fatto crescere. I suoi genitori sanno cosa vogliono, l’importante è prendere sul serio il ragazzo perché decisioni sbagliate poi si pagano”.