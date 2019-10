Niang: “Lazio? L’ho già battuta quando ero al Milan. Inzaghi bravo tecnico, un piacere incontrare Acerbi”

M’Baye Niang, attaccante del Rennes e in passato in Italia con le maglie di Torino e Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con la Lazio: “La Lazio è una squadra che rispetta molto gli avversari, dovremo essere bravi noi e cercare di giocare come sappiamo. Ho affrontato questa squadra a San Siro, quando c’era già Inzaghi, e abbiamo vinto 2-0. Spero che la fortuna che ho avuto con la Lazio in passato la avrò anche domani. Inzaghi? Ho avuto la fortuna di conoscerlo in Serie A, è un allenatore bravo, pieno di qualità. Non sono qui per dimostrare qualcosa, ma solo per aiutare la squadra. Da soli non si riesce a portare a casa un risultato positivo. Acerbi? Ho avuto la fortuna di conoscerlo, è un bravo ragazzo, mi dava anche dei consigli al Milan. Domani mi aspetto di incontrare un difensore che ha sempre voluto dimostrare le sue qualità. È forte ed è anche in nazionale. Sarà bello rivederlo e spero che non sarà in forma (ride, ndr)”.

Foto: soofoot