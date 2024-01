Niang, il Genoa e l’indizio social: si può

Mbaye Niang è un nome valido per l’attacco del Genoa, confermando le indiscrezione del pomeriggio di ieri di Telenord. Tra l’altro l’attaccante, oggi in forza all’Adana Demirspor, ha dato un indizio social che lascia presupporre come il suo ritorno in rossoblù sia da tenere in considerazione. Un nome che si affianca a quello di Pietro Pellegri, che abbiamo già fatto, mentre per Djuric (nel mirino anche del Monza) al momento è tutto fermo. Non abbiamo riscontri, invece, su un interesse del Verona per lo stesso Niang. Almeno per il momento non è un obiettivo dell’Hellas che sta perfezionando la cessione di Ngonge al Napoli.

Foto: Instagram Mbaye Niang