Niang dopo la squalifica: “Tutti possono sbagliare, anche gli arbitri”

Dopo l’espulsione ricevuta nel corso del match dello scorso weekend contro la Reggiana, l’attaccante della Sampdoria, M’Baye Niang è stato squalificato per un turno. Attraverso i propri account social il franco-senegalese ha voluto esprimere il proprio punto di vista sull’accaduto: “Come immaginavo, oggi è arrivata la squalifica per una giornata da parte del giudice sportivo. Una squalifica pesante che mi obbligherà a saltare una partita importante come quella con il Frosinone. Sono molto deluso per questo ma al tempo stesso sono consapevole del fatto che tutti possano sbagliare, arbitri compresi. Svolgono un compito difficile e spesso non vengono aiutati a dovere, sul campo, soprattutto da noi calciatori, e fuori, a causa di regolamenti a volte troppo rigidi. Mi dispiace ma vado avanti, sicuro che i miei compagni sono forti e sapranno farsi valere. Siamo una squadra vera e uniti vogliamo raggiungere il nostro obiettivo”.

Sito Sampdoria